Tayland’da Bina Çöktü: 11 Ölü, 76 Kayıp

DEPREMLERİN ETKİLERİ BANGKOK’TA HİSSEDİLDİ

Myanmar’da gerçekleşen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ciddi sarsıntılara yol açtı. Bu sarsıntılar sonucunda, Bangkok’ta inşaat halinde olan bir yüksek katlı binada çökmeler yaşandı.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı ve 76 kişinin kaybolduğu bilgisi veriliyor. Arama kurtarma faaliyetleri, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen uzman ekiplerin katılımıyla sürdürülüyor.