Tayland’da Kadınlar Voleybol Şampiyonası

ŞAMPİYONA TARİHİ VE GRUP BİLGİLERİ

Tayland’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan şampiyona, 22 Ağustos–7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Filenin Sultanları, E Grubu’nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Türkiye’nin gruptaki ilk maçında İspanya ile mücadele edecek.

MAÇ SAATİ VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

“Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman?” sorusunun yanıtı ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, resmi kaynaklar üzerinden açıklandı. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ilk maçında Türkiye, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Maç, Tayland saatiyle 15:30’da, Türkiye saatiyle ise 11:30’da başlayacak.

KADRO AÇIKLAMASI

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland’da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu belirlendi. E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek Filenin Sultanları’nın sporcu kadrosu şu şekildedir: Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin; Pasör Çaprazı: Melissa Vargas; Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın; Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal; Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın.