Tayland’da Tren Kazası: 32 Ölü, 64 Yaralı

tayland-da-tren-kazasi-32-olu-64-yarali

Tayland’ın başkenti Bangkok’tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, yüksek hızlı tren inşaatı için kullanılan bir vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi. Polis kaynakları, Nakhon Ratchasima eyaletinin Sikhio ilçesinde Bangkok’un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşen olayda, inşaat halindeki vinçten bir parçanın seyir halindeki trenin vagonlarından birine düştüğünü bildirdi.

KAZADA ÖLÜ SAYISI 32’YE YÜKSELDİ

Yetkililer, 195 yolcunun bulunduğu tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7’si ağır toplam 64 kişinin yaralandığını açıkladı. Raydan çıkan trenin ardından meydana gelen yangının söndürüldüğü, arama ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. Ulaştırma Bakanı, olayın nedenlerine ilişkin soruşturma emri verdiğini duyurdu.

SIK YAŞANAN KAZALAR ÜZERİNE YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Tayland Başbakanı, kazaların sıkça yaşandığına dikkat çekerek, “Önceki kazalarda da adı geçen aynı şirket olduğunu duydum. Kazalara sürekli neden olan inşaat şirketlerini kara listeye almak için yasayı değiştirmek için zaman geldi” şeklinde ifadelerde bulundu. Yaralıların çoğunun tedavi altına alındığı bilgisi paylaşılırken, yolculara alternatif güzergahlar sunmak amacıyla olay yerinde acil durum merkezi kuruldu. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

