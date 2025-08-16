Tayland’da WMI’de Dünya 3’üncüsü

WORLD MATHEMATICS INVITATIONAL SONUCUNDA BÜYÜK BAŞARI

Tayland’da gerçekleştirilen World Mathematics Invitational (WMI) final turu sona erdi. Mersin’den Yenişehir 24 Kasım Ortaokulu öğrencisi Ezel Ali Altın, 800 öğrencinin ve 23 ülkenin katılımıyla düzenlenen bu prestijli etkinlikte, kendi kategorisinde dünya 3’üncüsü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.

HEDEFİM BİLİM İNSANI OLMAK

Geçen yıl Malezya’da yapılan aynı organizasyonda dünya ikincisi olan Ezel Ali Altın, duygularını paylaştı. “Altın bekliyordum ama bronz da büyük başarıdır benim için. Tayland’da ülkemizi temsil ettiğim için çok mutluyum. Türk bayrağını kaldırdım, ülkemi gördüler. Bu yarışma her yıl zorlayan bir yarışmadır. Her sene zorladığı gibi, yarışmaya da katılımcı sayısı daha da artıyor. Bundan sonraki sınavlara katılmaya devam edeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Büyüyünce hedefim, bilim insanı olmak istiyorum. Çünkü benim matematiğim iyi. Matematiği iyi olan, bilim insanı olabilir. Kendime rol model olarak ünlü fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking’i seçtim. Onun gibi başarılı bir insan olmak istiyorum” şeklinde ifade etti.