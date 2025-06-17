Tayland Kripto Düzenlemesi Ekonomiyi Geliştiriyor

ÇIĞIR AÇAN DÜZENLEME

Tayland hükümeti, kripto para ekosisteminde öncü bir konuma ulaşmak amacıyla önemli bir karar aldı. Ekonomi Bakanı Yardımcısı Julapun Amornvivat, bu düzenlemenin Tayland’ın ekonomik potansiyelini artırmada kilit bir rol oynayacağını belirtti. Tayland’ın bu tarihi girişimi, 2018 Dijital Varlık İş Kararnamesi çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı kuruluşları kapsıyor. Borsalar, aracı kurumlar ve bayiler üzerinden gerçekleştirilen alım satımlar bu muafiyetten faydalanabilecek.

HEDEFLER VE BEKLENTİLER

Düzenleme, şeffaf dijital varlık ticaretini teşvik etmeyi, teknolojik yenilikleri desteklemeyi ve istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, orta vadede 1 milyar baht (30 milyon dolar) üzerinde vergi geliri elde edilmesini bekliyor. Tayland’ın ana hedefi, kripto pazarını geliştirmek, yabancı yatırımları çekmek ve yerel tüketimi artırmak olarak belirlenmiş durumda. Ülke, dijital varlıkları yöneten açık yasalar ve vergi düzenlemeleri uygulayan dünyadaki ilk ülkelerden biri olma konumunda bulunuyor.

ULUSLARARASI STANDARTLARLA UYUM

Vergi dairesi, dijital işlemlerde şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması için OECD’nin Kripto Varlık Raporlama Çerçevesini uygulamaya hazırlıyor. Bu girişim, uluslararası standartlarla uyumlu bir düzenleyici çerçeve oluşturma hedefini destekler nitelikte. Daha önce, Şubat 2024’te kripto sermaye kazançları üzerindeki yüzde 7’lik katma değer vergisinden feragat edilmişti. Düzenleyici kurum, yakın zamanda Bybit, 1000X, CoinEx, OKX ve XT gibi platformların uygun yetkilendirme olmadan Tayland kullanıcılarına hizmet sunmasını engelleyen kararlar aldı.