Tayland, Pirinç Çiftçilerine Destek Sağlıyor

tayland-pirinc-ciftcilerine-destek-sagliyor

DESTEK ÇERÇEVE PLANI ONAYLANDI

Tayland, zayıf küresel fiyatların etkisini azaltma amacıyla 2025 yılı için sezon dışı pirinç çiftçilerine yönelik bir destek çerçevesi onaylıyor. Bu kapsamda, doğrudan ödemeler ve kredi garantileri içeren plan, 2025 sezon dışı mahsulü için 7,28 milyar Tayland Bahtı tahsis ediyor. Tahsis edilen bu tutarın, yaklaşık 861 bin çiftçi hanesine fayda sağlaması bekleniyor.

ANA SEZON MAHSULÜ İÇİN EK FİNANSMAN

2025/2026 ana sezon mahsulü için ayrı olarak 37,9 milyar Tayland Bahtı sağlanacak. Bunun yanında, hükümet 2025/2026 üretim yılı için 61,6 milyar Tayland Bahtı bütçeli bir pirinç fiyat istikrar programını da onayladı. Bu program, çiftçilerin karşılaşabileceği olası fiyat dalgalanmalarını dengelemeyi amaçlıyor.

PİRİNÇ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR YER

Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en büyük pirinç üreticileri ve ihracatçılarından biri olarak bilinen Tayland, pirinç ekimine ayrılan arazi alanı bakımından dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor. Bu durum, ülkenin tarım sektöründeki önemli rolünü pekiştiriyor ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

