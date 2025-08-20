Tayland Pirinç Üreticilerine Destek Sağlıyor

TAYLAND’IN DESTEK PLANI

Tayland, küresel fiyatların etkisini azaltmaya yönelik olarak 2025 yılı itibarıyla sezon dışı pirinç çiftçilerine bir destek çerçevesi onaylıyor. Plan, doğrudan ödemeler ve kredi garantileri sunarak çiftçilerin ekonomik durumunu iyileştiriyor. 2025 yılı sezonu için toplamda 7,28 milyar Tayland Bahtı tahsis edildi. Bu kaynağın yaklaşık 861 bin çiftçi hanesine destek sağlaması bekleniyor.

PİLAÇ FİYAT İSTİKRAR PROGRAMI

2025/2026 ana sezon mahsulü içinse 37,9 milyar Tayland Bahtı daha sağlanacak. Ayrıca, hükümetin 2025/2026 üretim yılı için onayladığı 61,6 milyar Tayland Bahtı bütçeli bir pirinç fiyat istikrar programı mevcut. Tayland, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en büyük pirinç üreticileri ve ihracatçılarından biri olmasının yanı sıra, pirinç ekimine ayrılan arazi alanı bakımından da dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor.