Tayland, Turizm İçin Destekleyici Adım Atıyor

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK VE TURİZM SEKTÖRÜ

Siyasi istikrarsızlık ve artan güvenlik kaygıları Tayland’da 2025 yılında ziyaretçi sayısında önemli bir düşüşe yol açıyor. Ülkenin ekonomisi için kritik bir sektör olan turizm, yaklaşık olarak yüzde 12’lik bir paya sahip. Bu durumu düzeltmek amacıyla Tayland hükümeti yeni bir önlem alıyor. Bangkok Post’un haberine göre, Tayland Turizm Bakanlığı, mevcut krizi aşmak için toplamda 22 milyon dolarlık (700 milyon baht) bir bütçe ayırmayı planlıyor.

Hesaplamalara göre, Tayland’daki iç hat gidiş-dönüş biletlerinin ortalama fiyatı 110 dolar (3.500 baht) seviyelerinde. Bu nedenle, yapılacak yatırımın doğrudan yolculara yansıtılması amaçlanıyor. Plan doğrultusunda, yabancı turistler uluslararası biletlerini doğrudan havayolu şirketleri veya seyahat acenteleri aracılığıyla aldıklarında, 200 bin adede kadar ücretsiz iç hat dönüş bileti kazanma fırsatı elde edebilecek. Bakanlık, bu kampanya ile yaklaşık 245 milyon dolarlık (8,8 milyar baht) ek bir gelir elde etmeyi ve yatırımı on katına çıkarmayı hedefliyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Uygulama yalnızca Tayland iç hat uçuşlarını kapsıyor; uluslararası seferlerde geçerli olmayacak. Ayrıca, ücretsiz biletler yalnızca henüz rezervasyon yapmamış ve ülkeye hava yoluyla giriş yapan yabancı turistlere sağlanacak. Kampanyaya altı farklı havayolu şirketinin dahil olacağı açıklandı: Thai Airways, Thai AirAsia, Nok Air, Bangkok Airways, Thai Lion Air ve Thai Vietjet. Pandemi sonrası toparlanma çabalarını henüz tamamlayamayan Tayland Merkez Bankası, 2025 yılı için beklenen ziyaretçi sayısını 39 milyondan 33 milyona düşürdü. Bu yüzde 16’lık kayıp, hükümeti yeni tedbirler almaya zorladı. Ücretsiz iç hat bileti kampanyası, bu çerçevede “son umut” girişimi olarak değerlendiriliyor.