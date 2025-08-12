Tayland ve Kamboçya arasında çatışma sürüyor

ATEŞKES ANLAŞMASI İHLALİ İDDİALARI

Tayland ile Kamboçya arasında, Malezya’da yapılan ateşkesin ihlal edildiği iddia ediliyor. İki ülke arasındaki uzun süredir devam eden askeri ve siyasi gerilimler sonucunda varılan ateşkes anlaşmasının bozulduğuna yönelik endişeler artıyor. Bangkok’tan gelen bilgiye göre, son bir ay içerisinde sınır bölgesinde 4 asker, mayın patlaması nedeniyle yaralandı. Kamboçya ise bu iddiaları yalanlıyor. Bugün sabah saatlerinde, Tayland’ın Surin eyaletinde bir askerin devriye sırasında mayına basarak yaralanmasının akabinde, Tayland cephesinden sert bir açıklama geldi.

ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE YASAL SÜREÇ

Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, öğle vakti yaptığı basın toplantısında, Malezya’da geçen hafta imzalanan ateşkesin ihlal edildiğini belirterek, Kamboçya’ya karşı uluslararası hukuk çerçevesinde yasal süreç başlatma kararı alındığını ifade etti. Tayland Ordusu, yaralanan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedavi altında olduklarını duyurdu. Ayrıca, olayın Kamboçya’nın sadece ateşkes anlaşmasını değil, Ottawa Kara Mayınları Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaları da ihlal ettiğine dair net bir gösterge olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, Kamboçya’nın gizlice mayın döşemeye devam ettiği iddia edilerek, “Şartlar zorlayıcı hale gelirse, Tayland uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanacaktır.” denildi.

KAMBOÇYA’DAN SUÇLAMALARA YANIT

Tayland’ın iddialarına yanıt veren Kamboçya, kendilerine yönelik ‘mayın döşemesi’ suçlamalarını reddetti. Kamboçya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ottawa Sözleşmesi’ne taraf olduklarını ve yükümlülüklerine tamamen uyduklarını belirtti. Ayrıca, hiçbir koşulda yeni mayın kullanmadıklarını, üretmediklerini veya döşemediklerini ifade etti.

ÇATIŞMA VE GERİLİMİN ARTMASI

Tayland ile Kamboçya arasında yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında uzun yıllardır süren anlaşmazlıklar, son aylarda şiddetlenmiş durumda. Gerilim, bir Tayland askerinin 16 Temmuz’da mayına basarak bacağını kaybetmesiyle tırmanmış; ardından Tayland, 23 Temmuz’da Kamboçya’daki büyükelçisini geri çağırmış ve Bangkok’taki Kamboçya büyükelçisini sınır dışı etmişti. Antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede, 24 Temmuz’da çatışmalar patlak vererek hızla diğer bölgelere sıçradı. Kamboçya, roketatarlarla saldırılar düzenlerken, Tayland ordusu da Kamboçya’nın sınır bölgelerindeki askeri hedeflere 2 F-16 savaş uçağı ile hava saldırıları gerçekleştirdi.

MALEZYA’DA ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANDI

Tayland ve Kamboçya, geçtiğimiz perşembe günü Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bir araya geldi. İki ülke, tartışmalı bölgelere ASEAN ülkelerinden gözlemciler yerleştirilmesini öngören ve sınır çatışmalarına son verilmesini güvence altına alan ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak mevcut durum, bu anlaşmanın ne kadar etkili olacağını sorgulatıyor.