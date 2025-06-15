Taylandlı Kadınlar Fuhşa Zorlandı

BURSA’DA FUHŞA ZORLANAN TAYLANDLI KADINLAR KURTARILDI

Bursa’da çalışma ve oturma izni vaadiyle kandırılan 12 Taylandlı kadın, masaj salonlarında zorla fuhuş yapmaya itilmiş. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel ve evlere yönelik düzenlediği baskınlarda fuhşa zorlanan 12 kadını kurtarıyor. Bu operasyonda, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İNSAN TICARETİ VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Bursa’da Taylandlı vatandaşları çalışma ve oturma izni almak üzere kandıran 5 kişi, kadınların pasaportlarına el koyarak onları tehdit ve baskı ile kiralanan evlerde tutmuş. Zanlılar, kullandıkları araçlarla masaj ve spa salonlarına nakledilen Taylandlı kadınlara zorla fuhuş yaptırmış. Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı’ ile ilgili yaptığı çalışmalarda, Tayland vatandaşı 12 kişinin zorla fuhuş için çalıştırıldığı ihbarını almış.

TAHLİYE EDİLEN KADINLAR VE GÖZALTILAR

Şüphelileri yakalamak amacıyla harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda 2 otel, 2 spa merkezi, 2 ikamet ve 2 araca baskın düzenlemiş. Operasyon sonucunda 2’si kadın 5 zanlı gözaltına alınırken, bahsi geçen suçlardan zarar gören 12 Taylandlı kadın kurtarılmış. İl Göç İdaresi, 6 Taylandlı kadına insan ticareti mağduru olarak tanım yapmış. Yapılan operasyonda çeşitli dijital materyaller ve belgeler elde edilirken, ilgili iş yerleri hakkında izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırmak suçlarından idari işlem uygulanmış. Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü mahkemede tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi cezası verilmiş.