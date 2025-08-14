Taylor Swift, Yeni Albümüyle Hayranları Büyüledi

YENİ ALBÜM KAPAĞIYLA HAYRANLARI BÜYÜLDÜ

Dünyaca tanınan şarkıcı Taylor Swift, yeni albümü “The Life of a Showgirl”ün kapağıyla hayranlarını etkilemeyi başardı. 35 yaşındaki sanatçı, Las Vegas şov kızı temasına uygun olarak tasarlanan bu kapakta, taşlarla süslenmiş gösterişli bir kostümle küvette poz veriyor. Kapağın üzerinde pırıltılı turuncu harflerle yazılmış “The Life of a Showgirl” ifadesi dikkat çekerken, Swift’in kırmızı rujlu, cesur ve göz alıcı pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DELUXE VERSİYONDA SINIRLARI ZORLUYOR

Albümün deluxe versiyon kapağında ise Swift, taşlı bir sütyen, file çoraplar, parlak jartiyer ve elmas taşlı şov kızı tacıyla poz vererek adeta sınırları zorluyor. Bu özel fotoğraflar, ünlü fotoğrafçılar Mert Alas ve Marcus Piggott tarafından çekilmiş. Swift, daha önce 2017’deki “Reputation” albümünde birlikte çalıştığı ikiliden bu çekimleri gerçekleştirmek için yeniden ricada bulunduğunu ve sonuçtan “son derece memnun” olduğunu paylaştı.

ÇIKIŞ TARİHİ VE YENİ KONSERLER

Yeni albümün 3 Ekim’de piyasaya çıkacağını açıklayan Swift, hayranlarına sosyal medya üzerinden “Ve işte sevgilim, bu da şov dünyası! Yeni albüm The Life of a Showgirl çok yakında” mesajını iletti. Albüm temasına uygun olarak, Las Vegas’ta özel konserler düzenleme ihtimali de gündemde. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, sanatçının ekibinin bu konuda bir süredir görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.