Taylor Thomson, Kripto Yatırımlarında Kayıp Yaşadı

TAYLOR THOMSON’UN KRİPTO YATIRIM KAYIPLARI

Thomson Reuters ailesinin mirasçılarından biri olan Taylor Thomson, bir medyum tavsiyesi doğrultusunda yaptığı kripto yatırımlarında ciddi kayıplar yaşadı. 2021 yılındaki boğa sezonunda başlattığı yatırım süreci sonucunda 80 milyon dolardan fazla bir zarar söz konusu oldu. Thomson’un finansal kayıpları, eski arkadaşı Ashley Richardson tarafından yönetilen kripto portföyünün performansından kaynaklandı. Uzman raporlarına göre, 2021 yılında 140 milyon doları aşan bir değere sahip olan portföy, 2022’de yaşanan piyasa çöküşü ile hızla değer kaybetti.

Guidepost Solutions isimli danışmanlık firması, Richardson’ın 450.000’den fazla işlem yaparak yetkisiz alım satım yaptığı iddialarında bulundu. Ayrıca, yüksek riskli tokenlarla ilgili agresif stratejiler uygulandı. Ancak Richardson, bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. “Her şeyi Thomson’un talimatları doğrultusunda yaptım.” ifadelerini kullanan Richardson, söz konusu işlemlerin likiditenin sağlanması açısından şart olduğunu savundu. İki taraf arasında yalnızca sözlü bir mutabakat bulunduğu, yazılı bir sözleşmenin mevcut olmadığı da açıklandı.

Dava dosyasında dikkat çekici bir diğer husus ise Persistence’ın XPRT token yatırımı oldu. 2021 yılında bu token için 40 milyon dolar yatırım yapan Thomson, 16,59 dolarlık zirvesinden günümüzde 0,037 dolara gerileyen değerle bu yatırımının büyük bir kısmını kaybetti. Bu süreçte Thomson, Richardson’ın gizlice “bulucu ücreti” aldığı iddiasıyla hem eski dostunu hem de Persistence’ı dava etti. İki taraf arasında bir anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Richardson’a karşı açılan 25 milyon dolarlık davanın devam ettiği bildirildi. Richardson ayrıca, Thomson’un kendisini dolandırıcılıkla suçlayarak itibarını zedelediğini öne sürerek 10 milyon dolarlık karşı dava açtı.