Tayvan, Bitcoin ile rezervlerini güçlendiriyor

BITCOİN ÖNERİSİ VE EKONOMİK GÜÇLENDİRME

Tayvan, son dönemde finansal sistemini etkileyen para birimi değişimleri ile karşı karşıya. Ko Ju-Chun’un önerisi, ülkenin 423 metrik ton altın ve ABD Hazine tahvillerini içeren mevcut rezerv yapısına Bitcoin ekleyerek ekonomik güçlenmeyi sağlamak istiyor. Ju-Chun, organize edilen Ulusal Konferans’ta yaptığı konuşmada, Bitcoin’in ulusal rezervlere dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

BİTCOİN’İN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Ju-Chun, Bitcoin’in 15 yılı aşkın bir süredir var olduğunu belirtirken, sabit arz, merkeziyetsizlik ve sansüre dayanıklılık gibi özelliklerinin altını çizdi. Bitcoin’in ulusal rezervde yer alması önerisini, Bitcoin teknoloji firması Jan3’te çalışan Samson Mow ile yaptığı bir görüşmenin ardından duyurdu. Ju-Chun, para birimi dalgalanmalarının ve bölgesel çatışmaların Tayvan’ı finansal açıdan kırılgan hale getirebileceğini ifade etti.

KISMI REZERV AYRIMI ÖNERİSİ

Bir tek çözüm olarak Bitcoin’i görmediğini vurgulayan Ju-Chun, mevcut rezervlerin küçük bir kısmının Bitcoin’e ayrılmasının yeterli olacağını savundu. Önceden X platformunda yaptığı paylaşımda, ülkenin 50 milyar dolarlık rezervinin en fazla yüzde 5’inin Bitcoin’e önerdiğini açıklamıştı. Bu öneri, Tayvan’ın finansal güvenliğini artırmayı amaçlıyor.