Tayvan Boğazı’nda deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, Tayvan Boğazı’nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı ve etkilenen kentleri duyurdu.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Tayvan Boğazı’nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Denizin 20 kilometre altında gerçekleşen deprem, Çin’in güneydoğusundaki Fucien eyaletinde başta Şiamın olmak üzere çok sayıda kıyı şehrinde hissedilirken Tayvan’ın da Tainan, Penghu, Kinmen, Yunlin ve Chiayi kentlerinde sarsıntıya neden oldu.

Öte yandan ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

TRT