Tayvan’da Kargo Uçağı Piste Sürtüldü

KARGO UÇAĞI HAVAALANINA ŞİDDETLİ RÜZGARLA İNİŞ YAPTI

Tayvan’daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı’na inmeye çalışan bir kargo uçağının motoru, şiddetli rüzgar nedeniyle piste sürtme yaşadı. United Parcel Service (UPS) Express’e ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, havaalanına iniş esnasında önemli bir kaza yaşamaktan kurtuldu. Uçağın sağ motorunun iniş sırasında piste sürtmesi, kıvılcımlar çıkmasına neden oldu. Neyse ki bu olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

İNİŞ HAZIRLIĞI İKİ KEZ İPTAL OLDU

Yetkililer, uçağın kaza öncesinde iki kez piste iniş için hazırlanmış olduğunu, fakat Podul Tayfunu’nun etkisiyle oluşan şiddetli rüzgarlar sebebiyle iniş izinlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bu durum, uçağın kazadan dönüşü için son bir fırsat sundu.

TAİPEİ