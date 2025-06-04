Tayvan’da Kozmetik Ürün Yiyen Kadın Öldü

KOZMETİK ÜRÜNLERİ TÜKETEN İÇERİK ÜRETİCİSİNİN ÖLÜMÜ

Tayvan’da sosyal medya üzerinden kozmetik ürünleri tükettiği videolarla dikkat çeken 24 yaşındaki içerik üreticisi hayatını kaybetti. South China Morning Post’ta yer alan habere göre, “mukbang” adı verilen popüler yemek yeme akımını takip eden bu Tayvanlı içerik üreticisinin ani ölümü ortaya çıktı. Kadının, ruj, allık ve yüz maskesi gibi çeşitli kozmetik ürünleri tüketerek dikkat çektiği bildiriliyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR YARATTI

Yapılan açıklamalara göre, içerik üreticisinin ölüm nedeni zehirlenme olarak değerlendiriliyor. “Guava Beauty” ismiyle tanınan kadının ölümü, sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu oldu. Aynı zamanda bu paylaşımlar nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Lütfen bu tarz davranışlarınıza son verin. Eğer eğleniyorsanız kendi başınıza yapın. Ama kozmetik yemeyi teşvik etmeyin. Bunlar kimyasal maddeler içeren ürünler.” diyerek bu tür davranışların durdurulması gerektiğini vurguladı.