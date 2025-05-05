Tayvan’dan 20 Kişilik Turist Geldi

GÜMÜŞHANE’DE TAYVANLI TURİSTLER KARACA MAĞARASI’NI ZİYARET ETTİ

Karaca Mağarası, Gümüşhane’de her yıl farklı yerlerden gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Bu defa Tayvan’dan gelen 20 kişilik bir turist grubu, doğal güzellikleriyle meşhur olan bu eşsiz mağarayı ziyaret etti. Mağara, ziyaretçilerin ilgisini çeken sarkıt, dikit ve sütun oluşumlarıyla dolu büyüleyici bir atmosfere sahip.

MAĞARA YÜKSEK LOKASYONA SAHİP

Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Cebeli köyü sınırları içerisinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1550 metre yükseklikte konumlanan Karaca Mağarası, Tayvanlı turistlerin beğenisini kazandı. Turistler, rehberler eşliğinde gerçekleştirdikleri keşif sırasında mağaranın benzersiz yapısını yakından inceledi ve anılarını ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.

UZAK DOĞULU TURİSTLERİN ARTAN İLGİSİ

Karaca Mağarası’nın işletmecileri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla Uzak Doğu’dan gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış olduğunu dile getiriyor. Bölgedeki turizm temsilcileri, uluslararası tanıtım çalışmalarının sonuç vermeye başladığını ve Uzak Doğulu turistlerin bölgeye olan ilgisinin önümüzdeki günlerde daha da artacağını düşünüyor. Yılın belli dönemlerinde ziyarete açık olan mağara, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir nokta olmaya devam ediyor.

ASYA ÜLKELERİNE TANITIM YAPILMAKTA

Tayvan’dan Türkiye’ye turlar düzenleyen firmaların Karaca Mağarası’nı programlarına eklediğini belirten rehber Adem Kocaman, “Bölgenin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz. Gümüşhane’yi özellikle Asya ülkelerine tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Son dönemlerde Tayvan’dan gelen misafir sayısında bir artış söz konusu” şeklinde konuştu.

TAYVANLI TURİSTLERİ ETKİLEYEN MANZARA

Karaca Mağarası’nın saklı bir cennet olduğunu belirten Tayvanlı turist Hsu Ming-Hsien, “Manzara çok güzel ve etkileyici. Burası saklı bir cennet” dedi. Diğer bir ziyaretçi Ethan Chang ise, “Bu mağarayı özellikle tur programımıza dahil ettik. Alışılmışın dışında mekanlar görmek istedik. İlerleyen günlerde Uzak Doğu’dan daha fazla turisti buraya getireceğiz” ifadelerini kullandı.