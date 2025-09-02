Tayvan merkezli TSMC fiyatları artıracak

TEKNOLOJİ DÜNYASINDAKİ ÖNEMLİ GELİŞME

Küresel teknoloji sektörünü etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Tayvan merkezli ve dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan TSMC, 5 nanometre (nm) ve altındaki üretim süreçlerinde fiyat artışına gitmeye hazırlandığını duyurdu. Şirket, üretim maliyetlerinin yükselmesi ve ABD’nin uyguladığı ticaret politikaları sebebiyle bu gelişmiş çip teknolojilerindeki fiyatları yüzde 5 ila 10 oranında artıracağını belirtiyor. DigiTimes’ın aktardığı bilgilere göre, fiyat artışlarından en çok etkilenecek firmalar arasında TSMC’nin en büyük müşterileri olan Apple ve Nvidia yer alıyor. Üretim sürecinin maliyetlerinin artması ile birlikte, bu dev firmaların stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir. Bu durumun, bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesini etkilemesi bekleniyor.

FİYAT ARTIRIMI VE TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yeni nesil cihazlarda bu maliyet artışının tüketici fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Özellikle Apple ve Nvidia gibi firmaların ürünlerine zam yapması muhtemel görünüyor. Fakat fiyat artışlarının sadece gelişmiş üretim teknolojilerini kapsadığı, daha eski nesil çiplerde ise farklı bir yaklaşım izleneceği ifade ediliyor. TSMC, performansı daha düşük olan çipler için fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Bu stratejinin amacı, talebi artırmak ve bu pazar segmentinde denge sağlamaktır. Böylece, daha uygun fiyatlı cihazlara olan ilginin artırılması hedefleniyor.

YATIRIMLARIN FİYAT POLİTİKASINA ETKİSİ

TSMC’nin fiyat politikasındaki değişikliklerin bir diğer önemli nedeni ise ABD’deki dev yatırımları. Şirket, Arizona eyaletinde kurmayı planladığı yüksek teknolojili üretim tesisi için harcamalarını ciddi oranda artırdı. Toplam yatırımın 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve bu yatırım, gelişmiş üretim hatları ile yenilikçi paketleme teknolojilerini kapsıyor. Ayrıca, şirketin yakın gelecekte hayata geçirmeyi düşündüğü 2nm çip üretim teknolojisi için yoğun bir hazırlık içinde olduğu biliniyor. Bu yatırımların finansal yükü, TSMC’yi fiyatları yeniden değerlendirmeye zorlamış durumda.