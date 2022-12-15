Tayvan’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Tayvan Adası’nın doğu kıyısında bulunan Hualian şehrinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.
Deniz tabanının 5,7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yol açtığı sarsıntı, Hualien’in yanı sıra kuzeyde Taipei ve çevresinde de hissedildi.
Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.
Tayvan’da, 18 Eylül’de, güneydoğu kıyısındaki Taitung şehrinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 164 kişi yaralanmıştı.