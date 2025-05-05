Tayvanlı Turistler, Karaca Mağarası’nı Ziyaret Etti

Uzakdoğu’dan Gelen Turist Kafilesi Karaca Mağarası’nda

MAĞARA ZİYARETİ

Gümüşhane’de bulunan Karaca Mağarası, bu kez Tayvan’dan gelen 20 kişilik bir turist kafilesini ağırladı. Her yıl birçok yerli ve yabancı turisti misafir eden bu doğal oluşum, Tayvanlı ziyaretçilerden tam puan aldı. Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan Karaca Mağarası, deniz seviyesinden yaklaşık bin 550 metre yükseklikle öne çıkıyor. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken bu mağara, Tayvanlı turistlerin büyük ilgisini topladı.

TURİSTLERİN İLGİSİ

Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide, Tayvanlı turistler mağaranın sarkıt, dikit ve sütun oluşumlarını büyük bir merakla inceledi. Mağaranın iç yapısından oldukça etkilenen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Karaca Mağarası işletmecileri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla Uzak Doğu’dan gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşandığını belirtti. Bölgedeki turizm temsilcileri, mağaranın uluslararası tanıtım çalışmalarının sonuç vermeye başladığını ve Uzak Doğulu turistlerin ilgisinin önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediklerini aktardı.

GÜMÜŞHANE TANITIMI

Tayvan’dan Türkiye’ye tur düzenleyen firmaların Karaca Mağarası’nı rotalarına eklediklerini ifade eden turist rehberi Adem Kocaman, “Özellikle bölgenin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz. Son dönemlerde, özellikle Asya ülkelerine Gümüşhane’yi tanıtmaya çalışıyoruz. Misafirlerimiz son zamanlarda özellikle Tayvan’dan geliyor. Bölgemizin her tarafında ayrı bir güzellik mevcut, biz de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

SAKLI CENNET DEĞERLENDİRMESİ

Tayvanlı turist Hsu Ming-Hsien, Karaca Mağarası’nın saklı bir cennet olduğunu ve manzaranın son derece etkileyici olduğunu duygularını dile getirerek, “Manzara çok güzel, görüntüler harika. Burası saklı bir cennet. Türkiye’ye ikinci gelişim, daha önce batıya gelmiştim fakat doğuyu hiç görmemiştim.” dedi. Diğer bir Tayvanlı turist Ethan Chang ise, “Mağara gerçekten etkileyici. Bu mağarayı özellikle tur programımıza dahil ettik ve insanları alışılmışın dışına çıkan mekanlara getirmeyi hedefledik. Bölgedeki tarihi yapılar dışında böyle doğal güzellikleri de görmek istedik. Gelecek dönemlerde Uzak Doğu’dan daha fazla turisti buraya getireceğiz.” şeklinde görüş bildirdi.