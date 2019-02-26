Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Akif” isimli belgeselde, Mehmet Akif Ersoy’a ait bir şiiri seslendirdi.

Erdoğan’ın Akif’e ait “Resmim için” şiirini seslendirdiği ve bu şiirin belgeselde yayınlanacağı öğrenildi.

Mehmet Âkif Ersoy’un Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı ‘Âkif’ belgeselinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şiir okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Âkif’in ‘Resmim için’ şiirini belgesele özel olarak okuduğu belirtildi. Şair Mehmet Âkif Ersoy’un Bayramiç’te geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı ‘Âkif’ belgeseli yakında izleyiciyle buluşuyor.

Docudrama türünde hazırlanan belgesel filmin en büyük sürprizi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Belgeselin fikrini ortaya atan ve çekimlere büyük destek veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiiri okuması için ricada bulundu. Âkif’in İstanbul Bayazıd Camisi’nden kaldırılan cenaze görüntülerinin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Âkif’e ait ‘Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince / Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir. / Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma / Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?” şiirini okudu. Erdoğan’ın şiir okuduğu görüntülerde Mehmet Âkif Ersoy’un Bayazıd Camisi’ne tahta tabut içinde gelen naaşının üstüne Türk bayrağını örten Emin Efendi lokantalarının sahibi Mahir Usta rolünü ise Hürriyet Gazetesi İstihbarat Müdürü Celal Korkut oynadı. Yönetmenliğini Nihal Ağırbaş’ın, yapımcılığını Ehli Hayal filmin üstlendiği belgeselin senaryosunu gazeteci Ömer Erbil yazdı. İÇDAŞ’ın ana sponsorluğundaki belgesele Bayramiç Belediyesi de destek oldu.