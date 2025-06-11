Tayyip Talha Sanuç Formayı Hediye Etti

BAŞARILI FUTBOLCU TAYYİP TALHA SANUÇ’TAN ANLAMLI HEDİYE

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, öğretmenine anlamlı bir jest yaparak Beşiktaşlı futbolcuların imzalarının bulunduğu bir formayı hediye etti. Trendyol Süper Lig takımının stoperi Sanuç, tatil için memleketi Karabük’e döndü ve burada Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu’nu ziyaret etti.

FORMAMIZI ÖĞRETMENİNE GÖTÜRDÜ

Ziyaret sırasında Sanuç, Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi’nden öğretmeni olan Küçükzoroğlu’na, üzerinde “Tayyip Talha” yazılı ve 5 numaralı, tüm Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Küçükzoroğlu, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, eski öğrencisi Tayyip Talha Sanuç’u başarılarından ötürü tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.