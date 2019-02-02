Taze kan ile gençleşmek mümkün

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışma kanla gençleşmeyi mümkün kılıyor.

Asırlardır insanoğlunun arayış içine girdiği yaşlılıkla ilgili yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alındı.

Amerika Birleşik Devletleri‘nde kurulan Ambrosia isimli bir şirkete göre, kan nakli ile gençleşmek mümkün!

Şirketin iddiasına göre genç kişilerden alınan kanı, yaşlı insanlara naklederek gençleşebiliyorsunuz.

Gençleştirmenin etkileri ise fiziksel yenilenme odaklı değil. Kurucu Jesse Karmazin’e göre, genç kişilerden alınan kan ile, dinçlik kazanılabiliyor.

Genç kişilerden alınan ve kan grubunuza uyan 1 litre kan için 8 bin dolar karşılığında alabiliyorsunuz.

Oldukça ilginç bir girişim olan Ambrosia’nın şimdiden, Los Angeles, San Francisco, Omaha, Tampa ve Houston’da 5 adet şubesi bulunuyor.

Bilimsel olarak güçlü bir dayanağı bulunmayan bu durumun yasal olarak herhangi bir engele takılmamış olması da oldukça şaşırtıcı.

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