Tazelenme Üniversiteleri Isparta’da Olimpiyatlara Katılıyor

OĞRENCİLER OLİMPİYAT HEYECANI YAŞIYOR

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 60 yaş üstü bireylerin eğitim aldığı Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Isparta’da gerçekleşecek olan olimpiyatlara katılmak için heyecanlanıyor. Olimpiyatlar, Tazelenme Üniversiteleri arasında 18-20 Haziran 2025 tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapılacak.

AÇILIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

5. Tazelenme Olimpiyatları açılış programı, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Spor Salonu’nda katılımcı takımların yerlerini alması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan açılış konuşmasını yaptı. Ayrıca, katılımcı sporcular adına bir konuşma gerçekleştirildi. Tazelenme Olimpiyatları için Prof. Dr. Muammer Tuna’nın yaptığı konuşmalar sonrası başarı dilekleri ile olimpiyatlar başlatıldı.

OLİMPİYATLARDA YER ALACAK BRANŞLAR VE SPORCULAR

Olimpiyatlar, ilk olarak masa tenisi ve voleybol maçları ile başlıyor. Muğla Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü, masa tenisi, 1000 metre yürüyüş, 4×50 bayrak yarışı, bocce ve 100 metre hız branşlarında 24 öğrenci ile bu olimpiyatlarda mücadele edecek.

KATILAN ÜNİVERSİTELERİN LİSTESİ

5. Tazelenme Olimpiyatlarına Muğla Tazelenme Üniversitesi’nin Menteşe, Milas, Köyceğiz, Datça, Yatağan, Marmaris, Ula Kampüsleri ile birlikte Girne Tazelenme Üniversitesi, Ahi Evran Tazelenme Üniversitesi, Balıkesir Tazelenme Üniversitesi, Akdeniz Tazelenme Üniversitesi ve Süleyman Demirel Tazelenme Üniversitesi katılıyor.