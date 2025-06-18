Tazelenme Üniversiteleri Olimpiyatlarında Heyecan Var

Olimpiyat HEYECANI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki 60 yaş üstü bireylerin katıldığı Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Isparta’da düzenlenecek olimpiyatlara katılma heyecanı yaşıyor. Bu yıl 5. Tazelenme Olimpiyatları, 18-20 Haziran 2025 tarihleri arasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapılacak. Olimpiyatların açılış programı, Batı Spor Salonu’nda olimpiyat geçişi ve katılımcı takımların yerlerini alması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından bir açılış konuşması yapıldı. Katılımcı sporcular adına ise Prof. Dr. Muammer Tuna konuştu ve başarı dilekleri ile olimpiyatlar başladı.

BRANŞLAR VE MÜCADELE

Olimpiyatlarda ilk olarak masa tenisi ve voleybol maçları gerçekleştiriliyor. Muğla Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü, masa tenisi, 1000 metre yürüyüş, 4×50 bayrak yarışı, bocce ve 100 metre hız branşlarında 24 öğrenci ile mücadele edecek. Ayrıca, 5. Tazelenme Olimpiyatları’na Muğla Tazelenme Üniversitesi’nin Menteşe, Milas, Köyceğiz, Datça, Yatağan, Marmaris ve Ula Kampüsleri’nin yanı sıra Girne Tazelenme Üniversitesi, Ahi Evran Tazelenme Üniversitesi, Balıkesir Tazelenme Üniversitesi, Akdeniz Tazelenme Üniversitesi ve Süleyman Demirel Tazelenme Üniversitesi de katılıyor.