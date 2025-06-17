Tazelenme Üniversitesi Olimpiyatlara Hazırlanıyor

60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLER HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 60 yaş üstü bireylerden oluşan Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Isparta’da gerçekleştirilecek olan olimpiyatlara hazırlanıyor. 18-20 Haziran 2025 tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Muğla Tazelenme Üniversitesi’ne bağlı Menteşe, Milas, Köyceğiz, Datça, Yatağan, Marmaris ve Ula kampüsleri ile birlikte Girne Tazelenme Üniversitesi, Ahi Evran Tazelenme Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Tazelenme Üniversitesi, Balıkesir Tazelenme Üniversitesi ve Akdeniz Tazelenme Üniversitesi beşinci kez bir araya gelecek.

BEŞİNCİ OLİMPİYATTA BULUŞACAKLAR

5. Tazelenme Olimpiyatları, sporun birleştirici gücünü vurgulayarak, yaş almış fakat ruhu genç bireyleri bir araya getirecek. Muğla Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü, olimpiyatlara katılacak 28 öğrenci ile beraber, masa tenisi, 1000m yürüyüş, 4×50 bayrak yarışı, bocce ve 100m hız gibi toplamda 5 branşta mücadele edecek.