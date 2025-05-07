Taziye Töreni Gerçekleşti, Sırrı Süreyya Önder Unutulmayacak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE TAZİYE ZİYARETİ

TBMM’de siyasi parti grupları, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti grubuna taziye ziyaretinde bulundu. Taziyelere katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için TBMM Tören Salonu’nda törensel bir taziye programı düzenlendi. Törende DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, milletvekilleri ile Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, taziyeleri kabul etti. Siyasi parti gruplarının temsilcileri de taziyelerini iletmek üzere orada buluştu.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI ZİYARET

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yaklaşık 3 ay sonra Meclis’e gelen Bahçeli, taziye salonuna girişte Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafına dokundu. Taziye programında konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Öncelikle Sırrı Süreyya Önder’in kişiliği ile ilgili kendisini tanıyan herkesin ittifak halinde olduğu bazı özelliklerini bir kez daha ifade etmek isterim. İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun, ne kadar büyük kederler içinde olursa olsun biz hiçbir zaman Sırrı Bey’i gülmenin dışında bir hal içinde, rahatlık dışında bir hal içinde görmedik. Hep çevresine en zor koşullarda bile samimiyetle gülüşünü hissettirmişti,” dedi.

SIRT VE SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEN BİR İSİM

Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder’in Türkiye için önemli bir süreçteki temel aktörlerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bu ülkede barışın sağlanması, insanların arasındaki husumetin ortadan kalkması, silahların susması için hayatı boyunca taşıdığı fikirleri, idealleri gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli fonksiyonları icra etmiştir. ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığımız artık bir daha hiçbir şekilde Türkiye’nin evlatlarının terörden zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için başlatılan sürece en önemli katkıları sunmuştur,” ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI: BARIŞ İÇİN SÖZ VERDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, “Biz Sırrı Süreyya Önder’in o birleştiriciliğinin siyasal ve toplumsal yansıması olacağına sonsuz inanıyoruz. Sırrı Süreyya Önder, hastaneye yattığı ilk andan itibaren Türkiye’nin dört bir yanından insanlar akın akın geldi. Dünyanın dört bir yanında taziyeler kuruldu. Ona bir borcumuz var, bunu iyi biliyoruz; bu topraklarda hayalini kurduğu, sağlık sorunlarını bu hayaller için ertelediğini biliyoruz. Ona sözümüz olsun ki Anadolu ve Mezopotamya topraklarında silahlar susacak, artık barış konuşacak,” dedi.