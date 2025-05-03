Taziyeler Kabul Edildi, Üzüntü Derin

TAZİYELER KABUL EDİLİYOR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından ailesi ve parti temsilcileri, taziye kabul etmeye başladı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Önder için Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi, taziye yeri olarak belirlendi. Merkeze gelen misafirler arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Önder’in kardeşi Ali Önder yer aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de, partililere ve Önder’in ailesine taziyelerini sundu.

DEM PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİNDEN AÇIKLAMA

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, umutla bekledikleri bu günün, üzücü bir haberle kesintiye uğradığını dile getirdi. Önder’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Koçyiğit, Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, “Bizim açımızdan çok büyük, yeri doldurulamaz bir kayıp. Üzüntümüzü tarif edecek kelime bulamıyoruz. Barış için mücadele eden, barışa emek vermiş bir yoldaşımızı kaybettik.” şeklinde konuştu.

BARİŞ MÜCADELESİ VE DAYANIŞMA

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Önder’in barış mücadelesinin herkes için yol gösterici olduğunu belirtti. Temelli, onun mücadelesinin bugünden sonra da yaşayacağını ifade ederek, Türkiye’nin dört bir yanındaki il ve ilçe parti binalarında taziyelerin kabul edileceğini söyledi. Ayrıca, tüm Türkiye’yi bu acı günde dayanışmaya, ortaklaşmaya, yan yana gelmeye, barışa ve Sırrı Süreyya Önder’in anısına sahip çıkmaya davet ettiklerini kaydetti.