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Tazmanya’da 150’den Fazla Balina Karaya Vurdu

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SAHTE KATİL BALINALARIN KARAYA VURMASI

Avustralya’daki yetkililer, Tazmanya eyaletinde 150’den fazla sahte katil balinanın sahile vurduğunu duyurdu. Kurtarma ekiplerinin hâlâ hayatta kalanları kurtarmak için çaba gösterdiği bilgisi iletildi. Yapılan açıklamada, karaya vuran 157 sahte katil balinadan yalnızca 90’ının hayatta olduğu ifade edildi.

ÖTANAZİ UYGULAMALARININ GEREKENİ

Açıklamada belirtilene göre, hayatta kalan balinaların yüzdürülme çabalarının başarısız kalması sonucu ötanazi uygulanmasının gerekeceği kaydedildi. Sahte katil balinalar, dış görünüşleriyle katil balinalara benzeyen, nesli tehlikede olan bir okyanus yunusu türü olarak tanımlanıyor.

SAHTE KATİL BALINALARIN ÖZELLİKLERİ

Bu türün boyları 6,1 metreye kadar uzanabiliyor, ağırlıkları ise 500 kg ila 3 ton arasında değişebiliyor. Hayvanların durumu, yerel yetkililerin ve kurtarma ekiplerinin büyük bir dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi.

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