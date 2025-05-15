TB3, Deniz Muharebesinde Yeni Dönem Açtı

TB3’LERİ KONUMLANDIRMAKLA KALMADI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “TB3’ler sadece gemide konuşlanmakla kalmadı, aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri deniz muharebesinde yeni bir çağın kapılarını açtı.” dedi. DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü’nde, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tatbikatı TCG Anadolu Gemisi’nden takip etti. Oramiral Tatlıoğlu, tatbikatın 120 gemi, 85 deniz ve hava unsuru ile 22 bin 700 personelin katılımıyla Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirildiğini belirtti. Tatbikatın en önemli iki unsurunun, yerli ve milli imkânlarla üretilen “Atmaca Güdümlü Mermi” atışı ve TCG Anadolu’dan iniş kalkış yapabilen Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen fiili atışlar olduğunu vurguladı.

BAŞARILI TATBİKATIN GURURUNU YAŞIYORLAR

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikata helikopterle destek sağladıklarını aktardı. Bayraktaroğlu, “Bugün gerçekten başarılı bir tatbikat izledik. TB3 olayı gerçekten dünyada ilk ve son derece güzel bir olay.” dedi. Ayrıca, TB3’ün TCG Anadolu gemisine iniş kalkışını izlediklerini ve bu başarıdan dolayı gururlu olduklarını söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, tatbikata katılmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “TB3’ün TCG Anadolu’dan iniş kalkış başarısına şahit olmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

MUHAREBE PARADİGMASINI DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk SİHA’larının dünyadaki muharebe paradigmasını değiştirdiğine dikkat çekti. SİHA’ların, kazanılan ilk savaşın kahramanları olduğunu belirten Bayraktar, denizlerde de benzer bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. “Fatih Sultan Mehmet Han, bugün de kısa pistli gemilerden otomatik bir şekilde inip kalkabilen bir uçakla deniz muharebesinde yeni bir çağ açmış oldu.” diyen Bayraktar, Bayraktar TB3’ün Türk mühendislerin eseri olduğunu vurguladı.

ENGELLERİ AŞAN İLERLEMELER

Bayraktar, “Dünyanın büyük bir şaşkınlık içinde durumu izlediğini” belirterek, “Yarışta ipi en önde göğüsleyen Bayraktar TB3 ve Türk Deniz Kuvvetleri oldu.” şeklinde konuştu. Olayın altındaki süreci de değerlendirerek, Bayraktar TB3’ün otomatik iniş kalkış becerileri ve tatbikatta ikişer mühimmat atışlarıyla geldiği noktaya dair bilgi verdi. Milli SİHA’ların elde ettiği başarıları Türk Silahlı Kuvvetleriyle verdikleri mücadeleye borçlu olduklarını dile getirdi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, tarihi bir güne tanıklık etmekten dolayı mutluluğunu dile getirdi. Görgün, “Türk savunma sanayisi yüksek teknolojik çözümlerle dünyada doktrinleri değiştiren ekipmanlar geliştirmeye başladı.” dedi. Bayraktar TB3’ün defalarca uçuş, kalkış ve iniş çalışmaları yaptığını vurgulayan Görgün, tatbikatın birçok savunma sanayisi ürününü sergilediğini belirtti. Ayrıca, yeni projelerin karar alındığını ve Türk savunma sanayisinin, kahraman ordunun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama hedefinde çalıştığını ifade etti.

Bu tatbikat, Türk savunma sanayisinin gelişimindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.