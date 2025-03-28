TB3 SİHA’dan Süpersonik Füze Atışı Başarısı

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLKE

Dünya havacılık tarihinde bir yeniliğe imza atan Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş kalkış gerçekleştirdi. Geliştirme sürecinde önemli bir aşama kaydeden TB3, mühimmat entegrasyon testlerine devam ediyor. Bu süreçte, harp tarihinde ilk kez taktik sınıftaki bir SİHA’dan 50+ km menzil mesafesinden süpersonik füze atışları yapılıyor.

ATILIMLAR VE BAŞARILAR

Bayraktar TB3 SİHA, 27 Mart Perşembe günü Muğla’nın Dalaman ilçesinden Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze ile havalanarak yeni bir başarıya imza atmış oldu. SİHA, farklı senaryolar dahilindeki kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği atışta, Bayraktar TB2’nin deniz üzerinde işaretlediği 6X6 metre boyutundaki perdeli hedefi, görüş hattı irtifasının altında tam isabetle vurmayı başardı.