TB3 SİHA’dan Süpersonik Füze Başarısı

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLKE

Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atan Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yaparak geliştirme sürecinde önemli bir aşama daha kaydediyor. Mühimmat entegrasyon testlerini sürdüren bu sistem, harp tarihinde ilk kez taktik sınıftaki bir SİHA’dan 50+ km menzil mesafesinden süpersonik füze atışları gerçekleştiriyor.

Bayraktar TB3 SİHA, 27 Mart Perşembe günü Muğla’nın Dalaman ilçesinden Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze ile havalandı. Farklı senaryolar karşısında kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla sıçradığı gökyüzünde, bu sefer görüş hattı irtifasının altında bir atış gerçekleştirdi. Bayraktar TB2, deniz üzerindeki 6X6 metre ebadındaki perdeli hedefi işaretleyerek, Bayraktar TB3 tarafından tam isabetle vuruldu.