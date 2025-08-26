TBB, 53 Belediyeye Yeni Araç Teslim Etti

HİZMET ARAÇLARI TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 53 belediyeye yeni hizmet aracı verildi. TBB’nin düzenlediği araç teslim etkinliği, TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in liderliğinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yapıldı. Törene TBB encümen üyeleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte toplamda 53 belediyeye 54 adet hizmet aracı teslim edildi.

GÜVENİLİR KRİTERLER İLE ARAÇ DAĞITIMI

TBB Başkanvekili Karalar, gelecekte 115 yeni aracın daha belediyelere şeffaf bir şekilde teslim edileceğini dile getirdi. Karalar, “Adamına, partisine göre araç ekipman desteği yapmadık, belli kriterleri göz önüne alarak yaptık. Bundan sonra da böyle yapacağız. Belediyenin nüfusu nedir, yüz ölçümü nedir, ihtiyaçları nedir, talepleri nedir, o belediyenin ekonomik durumu nedir? Bunları önümüze koyuyoruz, bu kriterler ışığında arkadaşlarımız çalışma yapıyor.” dedi.

BİR DÖNEMDE EŞİT DAĞITIM HEDEFİ

Karalar ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği olarak 5 Haziran 2024 tarihinden bu yana 287 belediyeye toplamda 349 araç hibe edildiğini açıkladı. “Bugünkü tören kapsamında 53 belediyemize 54 araç; 2 çöp kamyonu, 7 damperli kamyon, 25 kazıcı yükleyici, 10 ekskavatör, 3 pikap, 6 otobüs ve 1 cenaze aracı vereceğiz. Bunun dışında 115 aracın alımını tamamladık, siparişleri verildi. Eylül ve ekim aylarında 114 belediyemize bu 115 aracın dağıtımını yine burada hep beraber belediye başkanlarımızla gerçekleştireceğiz. Dağıtacağımız 115 araçla toplam 402 belediyemize 464 hizmet aracı hibe etmiş olacağız.” diye ekledi.