TBB, 54 Araç Desteği Sağladı

BELEDİYELERE YENİ ARAÇ DESTEĞİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 53 belediyeye toplamda 54 yeni araç desteği sağladı. Çankaya Belediyesinin İlkbahar Mahallesi’ndeki yerleşkesinde, belediyelere hibe edilen bu araçlar için bir tören düzenlendi. Törende konuşan TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonları sert bir şekilde eleştirdi. Seçer, belediye başkanlarının çeşitli nedenlerle görevlerinden uzaklaştırılmasını ve cezaevlerinde tutulmasını vicdanlarına sığdıramadıklarını ifade ederek, “Hukuk, demokrasi buna bir anlam veremiyor. Bizim belediye başkanlarımızın yeri 14,5 metrekarelik Silivri’deki zindanlar, hücreler değil, halkın yanıdır, görevleri o halka hizmet etmektir.” dedi.

HUKUKUN EŞİTLİĞİ ÜZERİNE

Seçer, hukukun tüm partilere eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayarak, “Sana ayrı, bana ayrı hukuk demokrasinin, hukuk devleti anlayışı içinde olan bir devletin razı geldiği bir durum değildir.” şeklinde konuştu. Ülkenin her bireyi tarafından sevildiğini belirten Seçer, hangi partiden olursa olsun herkesin hizmet yarışında yer aldığını dile getirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde tutuklu belediye başkanlarının özgür kalması gerektiğini söyleyen Seçer, “Barış yerelden başlar. Biz kentlerimizin barış elçisiyiz. Kentlerimizde barışın, kardeşliğin, birlikte yaşama hukukunun geliştirilmesinin teminatı belediye başkanlarıdır.” ifadesini kullandı.

DAHA FAZLA ARAÇ HİBESİ

Bakanlıkların ve ilgili kurumların belediye başkanlarına adaletli ve eşit davranması gerektiğini de ifade eden Seçer, parti ayrımı gözetmeden ortak amaçlarının vatandaşa en iyi hizmeti sunmak olduğunu anlattı. TBB’nin 5 Haziran 2024 tarihinden itibaren 287 belediyeye 349 araç hibe ettiğini belirten Seçer, “Bunun dışında 115 aracın siparişlerini verdik, alımını tamamladık. Eylül ve ekim aylarında bunların 114 belediyemize dağıtımını yapacağız. Bu 115 araçla 402 belediyemize 464 hizmet aracı hibe etmiş olacağız.” dedi. Araçların belediyelere hayırlı olmasını dileyen Seçer, ayrıca 54 yeni aracın sembolik anahtarlarını belediye başkanlarına teslim etti.