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TBBM Başkanı Bayramlaşma Programı Düzenledi

MECLİS BAŞKANI BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı nedeniyle Meclis’te görev yapan personelle bir araya geldi. TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programında, farklı birimlerde görev alan personelin bayram tebriklerini kabul eden Kurtulmuş, özverili çalışmaları için personele teşekkür etti.

ÇALIŞANLARA BAYRAM DİLEKLERİ

Kurtulmuş, Meclis çatısı altında görev yapan tüm çalışanlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileğinde bulundu. Bayramlaşma programına, Meclis’in idari kadrosundan bazı yöneticilerle birlikte personel temsilcileri de katılım sağladı.

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