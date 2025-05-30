TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” dedi

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN TERÖRÜ ORTADAN KALDIRMA HEDİFİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefinin en kısa zamanda, en ufak bir zehirlenmeye müsaade edilmeksizin tamamlanması gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, AK Parti TBMM grubunu ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti grup yönetimi kendisini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve birçok milletvekili katıldı. Yaklaşık 45 dakika süren bu görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Güler, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

SÜRECİN MECLİS ALTINDA YÜRÜTÜLMESİ ŞART

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı’na aday gösterilmesi dolayısıyla AK Parti grup yönetimine teşekkür etti. Yakın zamanda siyasi parti turlarını bitireceğini belirten Kurtulmuş, “Önümüzdeki dönemde Türkiye, fevkalade önemli bir sürece girecek. Hem dünya siyasetindeki güç dengeleri değişiyor hem de Türkiye, bölgesel ve küresel bir aktör haline geldi. Siyasi partilerin farklı fikirlere sahip olması muhtemel olsa da, nihayetinde TBMM çatısı altında bu partilerin arasında güçlü bir işbirliği ve diyalog olmalı. Türkiye’de terörün tamamen ortadan kaldırılması için yeni bir sürece girildi, bu yüzden ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine en kısa zamanda ulaşmak gerekiyor” diye konuştu.

MİLLİ ANAYASANIN GEREKLİLİĞİ

Kurtulmuş, ülkenin yeni bir anayasa yapma gerekliliğine dikkat çekerek, siyasi partiler arasında görüşlerin yakınlaştırılması gerektiğini söyledi. “Memleketimin ihtiyacına uygun özgürlükçü, demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir milli anayasayı yapmayı umuyorum. Bunun için hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Biz demokraside milletin gücünden başka hiçbir güce eyvallah etmeyiz. TBMM, milli iradenin merkezi olarak üzerindeki sorumlulukları yerine getirmeli ve ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini gerçekleştirmelidir” şeklinde görüşlerini aktardı.

TBMM’DE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Kurtulmuş, son iki haftadır TBMM Genel Kurulu’nu yönettiğini belirterek, “Dünyanın birçok yerinde parlamentoları ziyaret ettik. Türkiye, parlamenter disiplini en kuvvetli olan ülkelerden biri. TBMM, rutin olarak haftanın 3 günü, bazen de daha fazla çalışıyor. Gece yarılarına kadar süren oturumlar yapılıyor. TBMM, hem Genel Kurulu hem de komisyonları ile son derece önemli çalışmalar yürütüyor” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, yeni bir TBMM İç Tüzüğüne ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

SERİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de “TBMM Başkanımızla, 2 yıllık Meclis çalışmalarına yönelik bazı değerlendirmeler yaptık. Başkanımızın siyasi birikimi ve diğer parti gruplarıyla kurduğu dostane diyalog, önemli çalışmalara vesile oldu” dedi. Güler, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci için TBMM’de önemli çalışmaların yapılmasının gerektiğini ve Kurtulmuş’un sürece dair yapacağı çalışmalara katkı vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.