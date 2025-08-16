TBF, A Milli Takım Dışında Kaldı

ALPEREN ŞENGÜN VE YİĞİT ARSLAN KADRODA YER ALMAYACAK

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’da oynayacağı üçüncülük maçında Alperen Şengün ve Yiğit Arslan’ın kadroda olmayacağını duyurdu. Federasyonun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü bu akşam Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar” ifadeleri kullanıldı.

İLK MAÇTA ALMANYA’YA KAYBETMİŞTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’daki ilk karşılaşmasında Almanya’ya 73-71 mağlup oldu. Bugün saat 19.00’da turnuvanın üçüncülük maçında Çekya ile karşılaşacak.