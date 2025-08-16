Tbf, Alperen Ve Yiğit Kadrodan Çıkarıldı

TBF’DEN KADRO DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’da oynanacak üçüncülük maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü bu akşam Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar” ifadesine yer verildi.

MİLLİ TAKIMIN DÜZENLEMESİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, cuma günü Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde Almanya’ya 73-71’lik bir skorla mağlup oldu. Bahsi geçen karşılaşmada Alperen Şengün 25, Cedi Osman ise 15 sayıyla sahada yer aldı. Takım, üçüncülük mücadelesinde bu kadro değişikliğiyle birlikte mücadele edecek.