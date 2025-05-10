TBF Başkanı Müftüoğlu, Turu Önemsiyor

TBF BAŞKANI MÜFTÜOĞLU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun hem ülkenin tanıtımı hem de bisiklet turizminin gelişimine büyük bir katkı sağladığını ifade ediyor. Müftüoğlu, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu (Tour Of Türkiye), 60’ıncı yılına uygun bir şekilde düzenlediklerini belirtip, bu turun Türkiye’nin en uzun süreli spor organizasyonlarından biri olduğunu dile getiriyor. 1963 yılında Marmara Turu adıyla başlayan bu organizasyonun profesyonel olarak devam ettiğini vurguluyor.

PROFESYONEL TAKIMLARA YENİ FIRSATLAR SUNMAK

Emin Müftüoğlu, profesyonel bisiklet takımlarına olanaklar tanıyarak, oyuncuların dünyaya transfer olmasını sağlamayı hedefliyor. Türk takımlarından birinin 2011 yılında turda profesyonel olarak yer aldığını belirten Müftüoğlu, “Şu anda profesyonel 3 takımız yarıştı. Bunları çoğaltmak istiyoruz. Gelecekte kadın profesyonel takım istiyoruz.” diye konuşuyor.

Müftüoğlu, Tour Of Türkiye’nin global bir marka haline geldiğini belirterek, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 190 ülkede, beş kıtada, 13 dilde ve 31 farklı kanalda canlı olarak yayınlandığını aktarıyor. Bu durumun, ülkenin tanıtımı ile turizm açısından önem taşıdığını, bisiklet turizminin gelişmesine katkı sağladığını ifade ediyor. Ayrıca, sportif başarıların da önemine dikkat çekerek, “Bir etapta kırmızı mayo bizdeydi. Genç sporcularımız gelecek vaat etti.” diyor.

KAMU KURUMLARINA TEŞEKKÜR

Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen organizasyona katkı sunan valiliklere, kaymakamlıklara, belediyelere ve kamu kurumlarına teşekkür ediyor. Ayrıca halkın etaplara gösterdiği ilgi ve desteklerin kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor. Tour Of Türkiye’nin marka değerinin her yıl arttığını belirten Müftüoğlu, gelecekte turun World Tour kategorisine yükselmesi ve yeni etapların eklenmesi için çalışmalar yapılacağını vurguluyor.

OLİMPİYAT HEDEFİ

Türkiye’de bisiklet kültürünün her geçen yıl güçlendiğine dikkati çeken Müftüoğlu, Konya Velodromu’nun devreye girmesiyle pist bisikletinde yeni bir dönemin başladığını söylüyor. Açılış sonrası Avrupa Pist Şampiyonası’nda bir bronz ve bir gümüş madalya kazanıldığına dikkat çekerek, Türkiye’nin bisiklet olimpiyat hedeflerine yaklaştığını ifade ediyor. 1976’dan bu yana pist bisikletinde olimpiyata sporcu gönderemediklerini aktaran Müftüoğlu, “Bugün tesisimiz, planımız, sporcumuz ve hedefimiz var. Artık hedef olimpiyat diyoruz.” diyor.

Emin Müftüoğlu, halkın bisikletle buluşmasını sağlamak için çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini belirtirken, 2006 yılında 7-8 kişiyle yapılan master yarışlarının günümüzde 2-3 bin katılımla gerçekleştirildiğini söylüyor.