TBF, Çocuklarla Bisiklet Günü’nü Kutladı

ÇOCUKLARLA DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ KUTLANDI

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü çocuklarla bir araya gelerek kutladı. Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler bisiklet derslerine katıldı. Organizasyonda Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü de yer aldı. Çocuklar, hem temel bisiklet eğitimi aldı hem de “Pedala İlk Adım” projesi çerçevesinde okul içerisinde kurulan parkurda profesyonel bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.

ETKİNLİKLERİN KATKISI

Milli Eğitim Bakanlığı ve TBF İstanbul İl Temsilciliği iş birliğiyle, 8 yıldır sürdürülen bu proje, çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimine çok yönlü katkı sağlıyor. Etkinlik sırasında sporcular, öğrencilere bire bir destek sunup bisikletin çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olduğu hakkında bilgi verdi. TBF İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, “Nisan, mayıs ve haziran aylarında her sınıfın sabah 09.00 ile 12.00 arasında bisiklet dersi ve bisiklet günlüğü oluyor. Kaskın öneminden, selenin ayarından pedala kadar tüm temel bilgileri veriyoruz. Bisiklet sporcusu yetiştirmek için de bu yıl proje başlattık. TBF’de lisans yaşı 9’a indiği için 9 yaşını doldurmuş tüm çocuklara lisans çıkarabiliyoruz. Milli sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstermek istiyoruz. Türkiye genelinde tüm okullarda böyle derslerimiz olsun istiyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÇOCUKLARDAN POSİTİF GERİ DÖNÜŞ

Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu Müdür Yardımcısı İlker Yılmaz, etkinliğin ilkbaharda başladığını hatırlatıp, çocukların “inanılmaz coşku ve heyecanla” bisiklet sürmeyi beklediklerini belirtti. Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise, “10 yıldır bir spor kulübünün yöneticisiyim. Bölgede yaşayan insanlara bisikleti anlamaya, öğretmeye ve bindirmeye çalışıyoruz.” dedi. Etkinliğe katılan çocuklar, eğitimlerden çok memnun kaldıklarını ve bisiklet sürmeyi sevdiklerini ifade etti.