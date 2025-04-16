TBF ve TÜBAD, Rüşvet İddialarını Görüştü

TOPLANTI VE İDDİALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD), rüşvetle ilgili çıkan iddialar üzerine bir araya geldi. Altyapılardaki antrenörlerin, velilerden rüşvet aldığına dair son günlerde gündeme gelen konular nedeniyle federasyon ve TÜBAD, bir toplantı gerçekleştirdi.

ANAYASA VE ETİK STANDARTLAR ÜZERİNE BİLGİLENDİRME

TÜBAD tarafından yapılan açıklamada, “Antrenörlük Mesleğinde Değer, Etik ve Sorumluluk Buluşması” ifadesiyle, 7 Nisan 2025 tarihinde yaptıkları kamuoyu bilgilendirmesine dikkat çekildi. Açıklamada, antrenörlük mesleğinin saygınlığını korumak ve altyapı milli takımlarıyla ilgili etik sorunları gündeme getiren tartışmalar hakkında kamuoyu ile paylaşılan duruşlarının önemine vurgu yapıldı. Özellikle şeffaf bir süreç yürütmek için gereken adımların atılacağı ifade edildi.

GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİ

14 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, TÜBAD’ı temsil eden Başkan Necati Güler, Genel Sekreter Derya Aydıner ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Ülker ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay ve Sportif Direktör Alper Yılmaz ile bir araya geldi. Toplantıda şu ana gündem maddeleri belirlendi:

– Kamuoyuna yansıyan etik dışı iddiaların karşılıklı değerlendirilmesi,

– TÜBAD ve TBF’nin süreç yönetimi ile ilgili önerileri ve katkıları,

– Antrenörlük mesleğinin etik temeller üzerine güçlendirilmesi için iş birliği fırsatları.

TÜBAD, Türk basketbolunun temel yapı taşlarını oluşturan antrenörlerin itibarının ve saygınlığının artırılmasının, ülke basketbolunda sürdürülebilir başarı için şart olduğunu belirtiyor.

GELECEK VE İŞ BİRLİĞİ TALEBİ

Bu anlayış çerçevesinde, hem güncel durumu hem de geleceği düşünerek, akıl ve etik ilkeleriyle şekillenen bir basketbol yapısı için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade ediyor. Ayrıca, gelecek nesillere daha adil, şeffaf ve güvenilir bir basketbol ortamı bırakmak adına her türlü iş birliğine açık olduklarını vurguluyorlar. Ancak bu süreci olumsuz yönde etkileyen ve güven ortamını sarsan yaklaşımlara karşı da kararlılıkla duracaklarının altını çiziyorlar. “Saygılarımızla” ifadesiyle açıklamalarını sonlandırıyorlar.