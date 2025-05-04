TBF Ve Türkiye Sigorta İş Birliği

GAZİANTEP’TE 3X3 BASKETBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen açık hava 3×3 basketbol turnuvalarının Gaziantep etabı sona erdi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Türkiye Sigorta’nın inşa ettiği sahada gerçekleştirilen organizasyonda toplam 37 maç yapıldı.

PAMUKKALE TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Final mücadelesinde “2000’ler” takımıyla karşılaşan “Pamukkale”, rakibini yenerek Gaziantep etabının şampiyonu oldu. Dereceye giren takımlara madalya verildi. Pamukkale takım kaptanı Ayhan Kara, İstanbul’dan geldiklerini aktararak, “Hem gastronomi hem de spor için geldik. Burada enerji yüklemelerimizi yaptık. Keyfini çıkardık. Organizasyon da güzeldi, emeği geçen herkesin eline sağlık. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindik, gerçekten Gaziantepliler çok misafirperverler, tanıştığımız herkes çok güzel renkler kattı.” şeklinde konuştu.

TBF, ŞAMPİYONLARI İSTANBUL’A DAVET EDECEK

TBF, bu etapta şampiyon olan takımları İstanbul’a davet edecek. Etap şampiyonları, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye Sigorta 3×3 final etabında mücadele edecek.