TBMM 1 Ekim’de açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak.

Yeni dönemde milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor. Vergi kanunlarında değişiklik, spor kanunu ve sosyal medya düzenlemesi öncelikli başlıklar olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim Cuma günü yeni yasama yılına kapılarını açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul kürsüsünde açılış konuşmasını yapacak. Erdoğan, yeni döneme dair önemli mesajlar verecek.

Milli Eğitim Bakanı Özer yemin edecek

Meclis’in açıldığı ilk gün, yaklaşık 2 ay önce göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Genel Kurul’da olacak. Tatil nedeniyle yemin edemeyen Bakan Özer kürsüye çıkıp yemin metnini okuyacak..

Vergi kanunu, spor yasası ve sosyal medya düzenlemesi öncelikli olacak

Yeni yasama yılında milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor.

Meclis, önce AK Parti’nin vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi görüşülecek. Yeni düzenlemeyle çiftçiye yönelik tarımsal desteklerden vergi kesintisi kaldırılacak. Basit usulde defter tutanlara vergi muafiyetleri getirilecek. Teşvik belgeli yatırım projelerinde indirime gidilecek.

Hazırlıklarında sona gelinen Spor Yasası da Meclis’in önceliklerinden. Teklife göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak. Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek. Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı kurullar yeniden düzenlenecek.

Dezenformasyonla mücadele için etkin mekanizmalar kurulacak

Sosyal medya düzenlemesi de Meclis’in gündeminde olacak. Düzenlemeyle yalan haberlerin önüne geçmek için etkili bir denetim mekanizması kurulacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya şirketleri için de yeni yaptırımlar getirilecek.