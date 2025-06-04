(TBMM) – 10. Yargı Paketi Kabul Edildi. Ceza Ve Güvenlik Tedbirleri Düzenlendi. Hapis Cezası Süreleri Artırıldı. Kasten Yaralama Cezaları Yükseldi. Konutta Infaz Süreleri Genişletildi. Elektronik İzleme Zorunluluğu Getirildi

TBMM GENEL KURULU’NDAN YARGI PAKETİ ONAYI

TBMM Genel Kurulu’nda, 22 maddeden oluşan kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul ediliyor. Başlangıçta 30 madde olarak gündeme gelen tekliften partilerin uzlaşması sonucunda 8 madde çıkartıldı. Kabul edilen teklif, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “suça teşebbüsü” ile ilgili 35. maddesinde değişiklik yaparak, tehlikenin ağırlığına bağlı olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, “on üç yıldan yirmi yıla” kadar olan hapis cezası aralığını “on dört yıldan yirmi bir yıla” değiştiriyor. Ayrıca, müebbet hapis yerine uygulanan ve “dokuz yıldan onbeş yıla” kadar olan ceza aralığı “on yıldan on sekiz yıla” çıkarılıyor.

KASTEN YARALAMA CEZALARINDA ARTIRIM

Kasten yaralamada cezaların alt sınırı artırılıyor. Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesine göre, kasten yaralama hallerinde cezanın alt sınırı 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Basit tıbbi müdahale gerektirecek hafif yaralamalarda ise ceza miktarı “dört aydan bir yıla” kadar “altı aydan bir yıl altı aya” yükseliyor. TCK’nın 87. maddesindeki “ağırlaşmış yaralama” suçuna dair de ceza miktarları artırılmakta. Önerilen değişiklikle, kasten yaralama fiillerinin ağırlaştırılmış durumlarında verilmesi gereken cezaların alt sınırları birer yıl artırılacak. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, sabit iz bırakmaya, yaşamı tehlikeye atmaya neden olan durumlardaki cezanın alt sınırı üç yıldan dört yıla çıkartılmakta.

TEHDİT SUCU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

TCK’nın “tehdit” suçunu kapsayan 106. maddesinde de değişiklik yapılmakta. Tehdit suçlarının nitelikli hallerinde verilecek cezanın üst sınırı beş yıldan yedi yıla çıkarılıyor. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişiler için alkol ya da uyuşturucu etkisiyle araç kullananlar hakkında verilecek cezanın alt sınırı ise üç aydan altı aya yükseltilmekte.

KONUTTA İNFAZ SINIRLARI GENİŞLETİLİYOR

5275 sayılı yasaya göre, kasten işlenen suçlar için mevcutta bir yıl altı olan infaz süresi, diğer suçlar için ise üç yıl olarak belirlenen sınır, sırasıyla üç ve beş yıla artırılıyor. Cezaevinin uygun görmesi durumunda, evde ceza infazı hafta içi de uygulanacak. Teklif, konutta infaz usulünün kapsamını da genişletmekte. Mevcut durumda kadın, çocuk ve 65 yaş üstü bireyler için bir yıl olan konutta infaz süresi üç yıla, 70 yaş üstü bireyler için ise iki yıl olan süre dört yıla çıkarılıyor. 75 yaş üstü olanlar için mevcut dört yıllık süre beş yıla, 80 yaş üstü bireyler için 6 yıllık ceza süresi de konutlarında infaz edilebilecek.

CEZA İNFAZINI İZLEME YENİLİKLERİ

Ağır hasta veya engelli mahkumlar için konut infazı düzenlemesi de değişecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar dışındaki hükümlülerin, ciddi hastalık veya engellilik durumu nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatlarını sürdüremeyecekleri tespit edilirse, infaz hakimi tarafından konutlarında ceza çekmelerine izin verilebilecek. Ayrıca, 10 yıldan fazla cezası olan hükümlülerin elektronik cihazlar ile izlenmesi zorunlu olacak. Bu kurallara uymayanların konutta ceza çekme durumları infaz hakimlerince iptal edilecek.

ÖNERGELERLE ÇIKARILAN MADDELER

Tekliften, genel güvenliği tehlikeye atan suçlarda cezanın artırılmasını öngören 12. madde, trafikle ilgili 13 ve 15. maddeler, çocuk hükümlüler ile internet paylaşımlarına dair düzenlemeleri içeren 23, 24 ve 25. maddeler de verilen önergelerle çıkartıldı. Bu değişiklikler ile teklif, daha kapsamlı ve dengeli bir yapıya kavuşturulmuş oldu.