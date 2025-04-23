Tbmm 105 Yılını Kutluyor, Coşku Var

TBMM’NİN KURULUŞU VE ÖNEMİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, işgal altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1919’da açıldı. TBMM’nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin kritik aşamalarından birisi olarak kabul ediliyor.

ANITKABİR ZİYARETİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret eden ilk isim, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. Çocuklarla birlikte Anıtkabir’e gelen Bakan Tekin, burada mozoleye çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Tekin, saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Bakan Tekin, “Aziz Atatürk, TBMM’nin açılışının 105’inci yılında, 23 Nisan’da eğitim ailemizle huzurundayız” ifadelerini kullandı. Tekin, mesajında çocuklara hitaben, “Bugün milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini” belirtti.

SICAK HAVADA BALON UÇUŞLARI

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde bulunan Kapadokya’da, turistler için sıcak hava balonları gün doğumundan önce uçuşa hazırlandı. TBMM’nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, sabah güneşi ile gökyüzüne havalandı. Göreme ve Ortahisar’dan kalkan 156 sıcak hava balonu, farklı güzergahlarda uçtu ve görsel bir şölen oluşturdu. Balon pilotu Kemal Kaya, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gökyüzünde kutlayacağız” dedi.

TBMM’YE ÖZEL TÖREN

TBMM Genel Kurulu, Meclis’in açılışının 105. yılını kutlamak amacıyla özel bir gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Çarşamba günü, Meclis’teki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak. İlk törende saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Kurtulmuş, Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra burada bir konuşma yapacak ve Özel Defter’i imzalayacak. TBMM Genel Kurulu aynı gün saat 14.00’te özel gündemle toplanacak ve toplantıda, balonlarda bayraklarla sembolize edilen birlik ve beraberlik vurgulanacak.