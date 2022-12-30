TBMM, 2023’e yoğun gündemle giriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2023’e yoğun gündemle giriyor. Meclis, yeni yılda EYT, sözleşmeli personel gibi birçok konuda çalışma yürütecek.

TBMM yeni yıldaki çalışmalarına 3 Ocak Salı günü başlayacak. Yeni yılda, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, sözleşmeli personelin kadroya alınması, 7’nci yargı paketi ve anayasa değişikliği için çalışmalar yapılacak.

TBMM, 1 haftalık aranın ardından 3 Ocak 2023’te yasama faaliyetlerine başlayacak. Yeni yılda Genel Kurul’un ilk gündem maddesi, çocuk istismarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin aynı konudaki önergeleri ile birleştirilerek görüşülecek ve araştırma komisyonu kurulacak.

Komisyon 17 üyeden oluşacak ve 3 ay süre ile çalışacak. Bu kapsamda hazırlanacak rapor, Genel Kurul’da gündeme gelecek.

ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELER

Meclis yeni yılda önemli yasal düzenlemeler için de yoğun bir mesai yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti grubu tarafından son şekli verilecek. Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.