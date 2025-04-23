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TbmM, 23 Nisan 1920’de Açıldı

23 NİSAN TARİHİ VE ÖNEMİ

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı tarihtir. TBMM, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Ankara’da açılarak, ülkenin yönetim merkezi olma özelliğini kazanmıştır. Türkler için büyük bir anlam taşıyan bu tarih, her yıl coşku ile kutlanmaktadır.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve ulusal egemenliğin ilan edildiği gün olarak biliniyor. TBMM’nin kuruluşu, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde atılan önemli bir adım olup, resmi yönetim merkezi olan Ankara’da gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan milli mücadele hareketinin bir parçası olan bu tarih, Türk milletinin egemenliğini ilan etme ve bağımsızlık mücadelesini sürdürme kararlılığını göstermektedir.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Bu bayram, Türkiye’de çocukların haklarına verilen önemi vurguluyor. Çeşitli etkinlikler, gösteriler, konserler ve kutlamalar ile bu özel gün değerlendiriliyor. Okullarda ve diğer kuruluşlarda çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor ve onların geleceğin temsilcileri olduğu, haklarının korunması gerektiği ile ilgili mesajlar veriliyor.

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