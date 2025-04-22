TBMM, 23 Nisan’da Çocuk Bayramı İçin Toplandı

TBMM ÖZEL OTURUMU GERÇEKLEŞTİ

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında özel bir gündemle toplandı. Kurtulmuş, bu bayramın iki yönü olduğunu belirtti. “Birisi ulusal egemenlik kısmı yani tam tepemizde yazan şekliyle, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ düsturuyla, milletten başka beşeri anlamda hiçbir gücü kabul etmeyen bir millet olduğumuzu; 23 Nisan 1920’de ilan ettik. Bizim için asıl olan, bağımsızlık, hürriyet, egemenlik ve milletin iradesine sahip çıkarak ondan başka hiçbir iradeyi tanımamaktır” dedi. Ayrıca, “Bu bayramın ikinci yönü ise çocuk bayramı olmasıdır” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR VE MİLLİ EGEMENLİK

TBMM Genel Kurulu, çocuklara özel gündemle toplandı ve oturuma Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, milletvekilleri ve çok sayıda çocuk katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumu açarak Genel Kurul’da İstiklal Marşı’nın okunmasını sağladı. Kurtulmuş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, devletimizin ve milletimizin en önemli resmi bayramlarından biridir. 105 yıl önce Ulus’ta bulunan 1’inci Meclis’te Gazi Meclisimizin açılışı gerçekleştirildi” diyerek, TBMM’nin tarihine vurgu yaptı.

GAZİ MECLİS’İN ÖNEMİ

Kurtulmuş, Gazi Meclis’in kurtuluş mücadelesinin karargahı olduğunu belirtti. “TBMM, 2 kere gazi olmuştur. Bunlardan birincisi, Cumhuriyetin kuruluşunu ilan etmeden önce Anadolu’nun, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin karargahı olmasıdır. Gazi Meclis, şehit vermiş milletin temsilcileri olan milletvekilleriyle ‘gazi’ unvanını almıştır. 2’nci ‘gazi’ unvanını alışı ise 15 Temmuz gecesinde gerçekleşmiştir” ifadesini kullandı.

GELECEĞİ ÇOCUKLARA EMANET

Kurtulmuş, Meclis’in Türkiye’nin en önemli mekanlarından biri olduğunu ve milletin iradesine sahip çıkacak çalışmalara imza atacağını söyledi. “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli egemenliğe sahip çıkarken, bu egemenliği sizlere, bu ülkenin geleceği olan evlatlarımıza emanet edilmiştir” dedi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara emanet olduğunu vurguladı.

ÇOCUK BAŞKAN GÖREVİ DEVRALDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önergeyle TBMM Kupası ve yarışmalarında derece alan çocukların Meclis Başkanı ve Katip Üye olarak seçildiğini duyurdu. Kurtulmuş, Başkanlık Divanı’nda bulunan TBMM Başkanı koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz’a devretti. Çocuk Başkan Berra Koramaz, çocukların Meclis kürsüsünden gerçekleştirdiği konuşmaların ardından özel oturumu kapattı.