TBMM Adalet Komisyonu’nda Ceza Kanunu Görüşüldü

TBMM ADALET KOMİSYONU, KANUN TEKLİFİNİ GÖRÜŞÜYOR

TBMM Adalet Komisyonu, “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başladı. Komisyona başkanlık eden AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin kamu vicdanıyla adaletin sağlandığını belirtti. Yüksel, “Ceza adaleti yalnızca mevzuatın uygulanmasıyla değil; aynı zamanda toplumun vicdanında karşılık bulmasıyla sağlanır. Kamu vicdanı en güvenilir adalet terazisidir” dedi. Suç ve suçluyla mücadelede adil ve insana odaklı yaklaşımın hukuk devletinin en temel gereği olduğunu vurgulayan Yüksel, ceza adalet sisteminin rehabilitasyon amacını da göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

ETKİN CEZA İNFAZ SİSTEMİ

Yüksel, etkin bir ceza infaz sisteminin, toplumun suçlardan korunmasının yanı sıra, hükümlülerin yeniden suç işlemesini engellemekte ve rehabilitasyon süreçlerini güçlendirmekte önemli olduğunu ifade etti. Hakkıyla infaz edilen cezaların, adaleti doğru bir şekilde hayata geçirdiğini söyleyen Yüksel, dünyada cezalandırıcı anlayıştan insan odaklı, onarıcı adalet anlayışına doğru bir geçiş yaşandığını belirtti. Ayrıca, bunun için yapılan reformların, adalet sisteminin daha hızlı ve erişilebilir olması amaçlarıyla uyumlu olduğunu da vurguladı.

TOPLUMUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN DÜZENLEMELER

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, teklifin, toplumun temel ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt verecek düzenlemeler içerdiğini belirtti. “Gerçek adalet, sadece hükümde değil; hükümle birlikte infazda vücut bulur” anlayışıyla hazırlanan teklifle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, hukuk devleti prensiplerinin güçlenmesi ve ceza sisteminin etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Teklif ayrıca hükümlülerin sosyal hayata hazırlanması ve toplumsal kurallara uyma becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda da iyileştirmeler yapmayı amaçlıyor.

ELEŞTİRİLER VE ANAYASA’YA AYKIRILIKLAR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin geri çekilmesini istedi. Emir, kanun teklifinin birçok açıdan Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Özellikle İstanbul Başsavcılığı’nın talimatla hareket ettiğini ve bu durumun siyasi soruşturmalarla ilgili tehlikeler barındırdığını ifade etti. Ayrıca yolsuzluk soruşturmalarında somut delillerin bulunmasının şart olduğunu belirtti ve kanun teklifindeki Anayasa’ya aykırılıklarla ilgili değerlendirmeler yapacaklarını söyledi. Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de görülen hızlı kanun yapma tekniğine dikkat çekerek, teklifin genelinin Anayasa’ya uygunluk açısından kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirtti. Komisyon üyesi milletvekillerinin görüşmeleri devam ediyor.