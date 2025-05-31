TBMM Adalet Komisyonu’nda Gerginlik Yaşandı

TBMM ADALET KOMİSYONU TOPLANTISINDA GERGİNLİK

TBMM Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sırasında gergin anlar yaşandı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRTTİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gaz fişeği kullanmanın ve birini gaz fişeği ile yaralamanın aynı cezayla karşılaşacağını vurguladı. Emir, “Bir başka maddede yer alan ‘kişilerin toplu olarak bulundukları yer’ ifadesi de oldukça muğlak bir ifade. Böyle olduğu zaman orada bulunanlar da mı cezalandırılacak? Yoksa sadece o kişi mi cezalandırılacak o bile belli değil” dedi.

AK PARTİ VEKİLİNDEN CEVAP

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ise Emir’in sözlerine karşı, “Neden üstünüze alınıyorsunuz? Türkiye Saraçhane’den ibaret değil” şeklinde tepki gösterdi.

ANKARA’DA İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Olaylar, TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerin gergin bir ortamda geçmesine neden oldu. Bu durum, tartışmaların sürdüğü bir dönem olduğunu gösteriyor.